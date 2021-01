BM-Kandidat Edwin Kubotat Den Schritt aus der zweiten in die erste Reihe wagen

Als Ethik-Lehrer erlebt der inzwischen in Benningen wohnende Kubotat eine besonders spannende Zeit. Zum einen, weil er im Vorfeld der Bürgermeisterwahl die Arbeitszeit eigentlich reduzieren wollte, um den Wahlkampf verstärkt angehen zu können. Das klappte auch erst – aufgrund von Lehrermangel arbeitet er nun aber sogar in einem Umfang von 130 Prozent. Das Coronavirus verändert dabei nicht nur den Unterrichtsalltag, sondern auch den Inhalt, den er lehrt. Er fasst mit den Schülern beispielsweise Argumente von Coronaleugnern genauso ins Auge wie von Hardlinern. „Und wir erleben im Unterricht das ein oder andere Praxisbeispiel“, sagt Edwin Kubotat und schildert die Situation, als er jüngst das Thema Chancengleichheit für Schüler behandelte, während 15 Schüler vor ihm im Raum saßen und 15 über ein Video online live zugeschaltet waren. „Und gerade, als es um die Chancengleichheit ging und ich mich zu den Schülern an der Leinwand umdrehte, war die Internetverbindung und damit auch die Schüler weg. In der Theorie ist das also super. In der Praxis, wenn der Stream abbricht, manchmal eine Katastrophe.“ Und so viel also auch zur Chancengleichheit.