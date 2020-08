Bluttat mitten in Berlin Auseinandersetzung am Alexanderplatz: Toter und Verletzter

Ein dpa-Fotograf am Ort berichtete, ein Mann sei abgeführt worden. Ob es sich um eine Festnahme eines Verdächtigen handelte, sagte die Polizei nicht. Ein Sprecher verwies auf eine Pressemitteilung am Vormittag. In einem Tweet der Polizei hieß es noch, eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.