Bluttat in München 17-Jähriger stirbt nach Streit

Berlin - In München hat ein 17-Jähriger bei einer Auseinandersetzung tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Samstag mitteilte, war es nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagabend im Stadtteil Haidhausen in einem Hinterhof zu einem Handgemenge zwischen dem 17-Jährigen und seinen beiden Begleitern mit zwei Unbekannten gekommen, die sich nach dem Streit fluchtartig entfernten.