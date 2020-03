Blutspende in Großbottwar Blutspende-Termine finden statt

Und das ist auch gut so, denn Weck geht zwar davon aus, dass der Blutbedarf in der nächsten Zeit nachlassen wird, weil nicht dringend nötige Operationen verschoben werden. Aber beispielsweise gehe jede fünfte Blutspende in die Krebstherapie. „Wir brauchen einen gewissen Mindestbedarf an Blut regelmäßig“, so Weck.

Ein Kontaktverbot, wie am Sonntag beschlossen oder auch eine mögliche Ausgangssperre stehen den Blutspenden und -spendern nicht im Weg. „Blutspenden ist systemrelevant“, betont Steffen Schassberger vom DRK-Kreisverband Ludwigsburg und ergänzt: „Alle Blutspenden diese Woche im Kreis finden statt.“Ausgefallen war die Spende am vergangenen Freitag in Benningen. „Das hatte aber nichts mit Corona zu tun, sondern mit Personalengpässen beim Blutspendedienst“, so Schassberger. Die Spende wird nachgeholt.