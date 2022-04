Blümlesmarkt in Marbach Innenstadt belebt wie lange nicht mehr

Kreative Idee hilft ukrainischen Flüchtlingen

Offenbar ließen sich die Bürger auch durch die kreative Idee des Blümlesmarkts bewegen. Ein Team um die ehrenamtliche aktive Birgit Bauer und die Stadtmarketing-Beirätin Swantje Hammer hatte im Vorfeld bei der Marbacher Tafel, der Awo, Lebensmittelmärkten und einem Baumarkt Frühlingsblumen zugunsten von ukrainischen Flüchtlingsfamilien akquiriert, die sonst weggeworfen oder anderweitig an Tafeln weitergegeben worden wären. „Bei uns waren Menschen aus der Ukraine, die sich über die Blumen unheimlich gefreut haben“, so Birgit Bauer, die gemeinsam mit dem in der Flüchtlingshilfe tätigen Marc Maier am Stand immer wieder Spenden erhielt. Am Ende kamen rund 442 Euro zusammen. Pfiffig wirkten gespendete Dosen, die an einem Stand angemalt und als Blumentöpfe verwendet werden konnten. So wurde die Blumenmitnahme zusätzlich zum Event.