Blockbuster-Filme 2022 Superhelden- und Kino-Fieber in den USA

Hier die komplette Fandango-Liste der meisterwarteten Blockbuster 2022, auf der ausschließlich Fortsetzungen und Fortschreibungen bereits etablierter Stoffe stehen:

1. „Black Panther: Wakanda Forever“ (11. November)

2. „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ (7. Oktober)

3. „The Batman“ (4. März): Robert Pattinson trifft im Fledermaus-Kostüm auf Zoë Kravitz als Catwoman – und beide auf Paul Dano als Riddler.

4. „Thor: Love and Thunder“ (8. Juli): Chris Hemsworth schwingt wieder den Hammer unter der Regie des neuseeländischen Regisseurs Taika Waititi („Jojo Rabbit“).

5. „Jurassic World: Dominion“ (10. Juni): Die Dinosaurier verbreiten bereits zum sechsten mal Angst und Schrecken.

6. „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (6. Mai): Benedict Cumberbatch schlüpft wieder in die Rolle des Superhelden-Magiers und wird davon überrascht, dass ein Freund sich zum Feind wandelt.

7. „Avatar 2“ (16. Dezember): James Cameron kehrt 13 Jahre später zurück auf den Planeten Pandora.

8. „Aquaman and the Lost Kingdom“ (16. Dezember): Jason Momoa gibt noch einmal den König von Atlantis.

9. „Top Gun: Maverick“ (27. Mai): Nach etlichen Verschiebungen soll Tom Cruise nun endlich wieder im Kampflieger-Cockpit zu sehen sein.

10. „Mission: Impossible 7“ (30. September): Und nochmal Tom Cruise, der als US-Agent Ethan Hunt zur ernsthaften Konkurrenz für James Bond geworden ist.

11. „Lightyear“ (17. Juni): Das Animationsstudio Pixar erzählt die Vorgeschichte der Astronautenfigur Buzz Lightyear, die in der „Toy Story“-Filmreihe eine tragende Rolle spielt.

12. „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore“ (15. April): David Yates übernimmt die Regie im dritten Teil der Vorgeschichte zu „Harry Potter – die Zauberer geraten nun in den Zweiten Weltkrieg und Albus Dumbledore wird zur Schlüsselfigur.