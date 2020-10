Sieben Festnahmen Blinde Passagiere auf Öltanker vor Isle of Wight

"Wir wurden informiert, dass mehrere blinde Passagiere an Bord sind, die verbale Drohungen gegen die Crew ausgesprochen haben", hatte ein Sprecher der Hampshire Police am Abend erklärt. "Es wurden keine Verletzten gemeldet." Lokale Medien hatten zunächst eine versuchte Entführung angenommen, die Anwälte des Schiffseigentümers schlossen dies der BBC zufolge allerdings bereits am Nachmittag aus. Es sei zu "100 Prozent keine Entführung", hieß es von der Anwaltskanzlei Tatham & Co., die die Schiffseigentümer vertritt. Man wisse bereits seit einiger Zeit, dass blinde Passagiere an Bord seien.