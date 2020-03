Blickwinkel Zwangspause

Mundelsheim - Was sind das für besondere Wochen, denke ich mir, alleine auf einer Holzbank am Neckarufer bei Mundelsheim sitzend. Mein Blick schweift übers Wasser, die Sonne steht tief über dem gegenüberliegenden Ufer. Rechts von mir türmt sich der Käsberg auf. Über mir? Blauer Himmel – und kein einziges Flugzeug. Vögel kündigen den Frühling an. Ihr Zwitschern ist aber nicht das einzige, das ich höre. Im Ohr habe ich noch das Lied, das am Morgen Radiostationen in ganz Europa gleichzeitig spielten: You’ll never walk alone. Ein Klassiker, der vor allem aus Stadien bekannt ist und dessen Text dazu ermutigt, in schwierigen Zeiten den Kopf oben zu halten und die Hoffnung zu bewahren. Ein Mutmacher also auch für alle, die gerade wegen des Coronavirus um ihre Gesundheit, ihr Einkommen, ihre Zukunft bangen. Auch wenn der Text dieser Tage, wie im Radio schmunzelnd erwähnt, heißen müsste: You better walk alone.