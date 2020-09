Blickwinkel zur Sanierung der Burg Lichtenberg Schade!

Oberstenfeld - Sie ist für mich so etwas wie das Wahrzeichen des Bottwartals: die Burg Lichtenberg. Gilt es, ein Tagesprogramm für Besuch der Verwandtschaft aus Bayern oder aus dem Hohen Norden auszuarbeiten, darf ein Spaziergang durch die Weinberge und verbunden damit ein Blick auf und bisweilen auch in die denkmalgeschützte Burganlage nicht fehlen. Doch auch ohne Besuch sind der Stopp nahe der Burg und das Eintauchen in die Ruhe und die Natur Balsam für die Seele.