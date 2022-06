Blickwinkel zur Landesförderung Die Wahrheit liegt in der Orts-Mitte

Die Wahrheit liegt in der Mitte. Wie das Sprichwort gerne für den Austausch von Argumenten zutrifft, passt es auch zu unseren Städten und Dörfern. Denn ein Ort kann noch so bevölkert sein und über noch so hübsche Wohngebiete verfügen – wenn ihm ein schmuckes Zentrum fehlt, fehlt ihm meist die Seele. Es ist die Mitte, die zählt. Sie macht oft den Unterschied. Ortskern, das sollte im Idealfall ein Synonym sein für Begegnung, für Aufenthalts- und Lebensqualität, gerne mal für Festlichkeiten. Und für Straßen und Gassen, in denen sich nicht zuletzt die Anwohner wohlfühlen.