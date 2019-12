Blickwinkel zur Kirche Hoffnung

Seitdem ich Michael Vogts Geschichte gehört habe, treibt sie mich um. Was ist falsch und was richtig? Was überwiegt? Das Verständnis für die Position des Kirchengemeinderats oder das Unverständnis über das Festhalten an einem Grundsatzbeschluss? Ich bin überzeugt, dass die Kleinbottwarer Kirchengemeinderäte ihr Nein nicht getroffen haben, weil die Verstorbene nicht mehr Mitglied der Kirche war. Denn sonst würde ich an meiner Kirche beziehungsweise an den Menschen, die Kirche ausmachen, zweifeln und verzweifeln. Nein – ich glaube fest daran, dass das Gremium die Entscheidung, aus Sorge einen Grundsatzbeschluss zu missachten, getroffen hat. Grundsatzbeschlüsse können wichtig sein. Auch Regeln braucht es. Sie sollten aber nie den Blick verstellen auf den Einzelfall und auf die Bedürfnisse des Menschen.