Blickwinkel zur Coronapandemie Licht am Ende des Tunnels

Es wird wieder fleißig gesportelt...

Beim Blick nach vorne freut es mich aber, dass Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Nicht nur, weil das Frühlingsfest in Stuttgart steigen soll – wenn auch ohne Bierzelte. Auch in der näheren Region sind Events zumindest in abgespeckter Form angesetzt. Kommende Woche stürzen sich beim Dirty Race in Murr wieder die Mountainbiker ins Gelände, in der Folgewoche steigt der Süwag-Lauf in Pleidelsheim. Und im März kann man sich schon für den mz3athlon im Mai oder auch den Bottwartal-Marathon im Herbst anmelden. Dazu kam in dieser Woche die frohe Kunde aus Benningen, dass der TSV sein Jubiläum zum hundertjährigen Fußball-Bestehen an drei Tagen Ende Juni groß feiern wird. Dem Virus geschuldet mit zwei Jahren Verspätung, aber dann eben einfach unter dem Motto „100+2“. Schön, dass man sich hier trotz der Absagen in den beiden Vorjahren nicht unterkriegen lässt!