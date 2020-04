Kommentar zur Bürgermeister-Wahl Kapitän an Bord

Erdmannhausen - Dieses Mal ist ihm die Wende gelungen. Hatte sich Marcus Kohler bei seiner Kandidatur in Oberstenfeld vor fünf Jahren sowohl in Wahlgang eins, als auch in Wahlgang zwei mit dem bitteren zweiten Platz begnügen müssen, hat er in Erdmannhausen nicht nur die 13 Stimmen Abstand zu Robin Reindl aufgeholt, sondern den Vorsprung sogar ausgebaut. Mit einem Plus von 85 Stimmen geht er in seine erste Amtszeit. Damit wiederholt sich in Erdmannhausen nach acht Jahren die Geschichte eines relativ knappen Wahlsieges. Sie erinnern sich? Amtsinhaberin Birgit Hannemann hatte vor acht Jahren gerade mal mit 91 Stimmen die Nase vor dem damaligen Rathauschef Lutz Schwaigert.