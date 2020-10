Blickwinkel zur Brandnacht in Marbach Danke!

Und was wären wir ohne unsere Feuerwehren und Rettungskräfte? Was wären wir ohne jene Menschen, die nicht nur ständig ihre Freizeit opfern, sondern auch ihr eigenes Leben immer wieder aufs Spiel setzen, um das anderer zu retten? Im Ehrenamt. Acht Stunden dauerte der Einsatz in der Marbacher Brandnacht. Ein Einsatz, der zehrt – an Geist und Körper. Kommandant Alexander Schroth ist zu Recht stolz auf seine Truppe – so wie es viele Kollegen in anderen Kommunen auch sein können. Nicht zu vergessen: Nach ein paar Stunden erreichte die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen schon wieder der nächste Alarm.