Blickwinkel zur Bottwartalbahn Signal abwarten

Aber auch das zeigte die Geschichte des „Entenmörders“: Er hatte stets Befürworter und Gegner. Seit dem Bau in den 1890ern, als nicht jeder Gemeinderat überzeugt war. Später benötigte es zwar immer mehr Personenwagen. Eine Überlieferung aus Zeiten der Auswanderungswelle in den 1920ern zeigt aber, dass auch dann nicht alles reibungslos lief. Demnach machte sich ein Ehepaar aus Beilstein auf die Reise, wobei die Frau bei der Ankunft am Marbacher Bahnhof gefragt haben soll: „Sind wir schon in den USA?“ Woraufhin ihr Gatte antwortete: „Nein, aber das Schlimmste haben wir hinter uns.“

Mal sehen, ob wir diese Aussage auch mal über den Autoverkehr treffen dürfen. In Anbetracht der täglichen Probleme würde mich das freuen! Ist doch im Auto mindestens ebenso viel Geduld gefragt.