Blickwinkel zum Wochenmarkt City-Einzelhändler nicht vergessen

Zur Sanierung der in die Jahre gekommenen Fußgängerzone gibt es keine Alternative. Das muss allen klar sein. Und es liegt an uns allen, dass die Einzelhändler in der City am Ende nicht die Verlierer sein werden. An der Verwaltung, den Selbstständigen selbst und uns Kunden. Also was spricht dagegen, den Besuch auf dem Samstagsmarkt mit einem Einkauf, einem Kaffee oder einem Tee in der Stadt zu verbinden? Nichts.