Blickwinkel zum Warnstreik der Kitas Wertschätzen

Was also tun? Im jüngsten Verwaltungsausschuss kam aus dem Gremium heraus der Auftrag an die Verwaltung, sich dem Anliegen der Erzieher anzunehmen. Und Franziska Wunschik, die Beigeordnete der Stadt, reagiert. Sie will sich zusammen mit der Kindergartenfachberaterin, Elke Vogelsang-Haase, mit dem pädagogischen Personal zusammensetzen und hören, welche Unterstützung und welche Art von Anerkennung sich die Mitarbeiter wünschen. Mitarbeiter, die wie sie betont, gerade auch in Coronazeiten ein hohes Maß an Flexibilität und Verantwortung gezeigt haben.