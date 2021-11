Blickwinkel zum Volkstrauertag Braucht es Gedenktage?

Ich vermisse meinen Vater seit bald zehn Jahren jeden Tag. Ich denke an ihn, ich trauere um ihn und bin doch unendlich dankbar für das, was er mir geschenkt hat und für das, was er mir für mein Leben an Rüstzeug mitgegeben hat. Einen Totensonntag zum Erinnern brauche ich nicht. Und ich freue mich über jede Wertschätzung, die mir andere entgegenbringen – im Alltag, nicht an einem kommerzialisierten Tag.