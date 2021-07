Blickwinkel zum Verbot von Plastik-Einwegartikeln Wichtiger Schritt

Anderes Bewusstsein in den USA

Das Dilemma bei diesem Thema wird mir immer wieder bei der Plastiktüte bewusst. Hierzulande genießt die ja inzwischen denselben miesen Ruf wie eine Getränkedose. Oder wie es so schön heißt: Einerseits haben wir den Jutebeutel – andererseits den schlechten (Plastik-)Beutel. Glücklicherweise scheint es auch hier zu greifen, dass einem die Tüten an der Supermarktkasse nicht mehr hinterhergeschmissen werden, sondern sie gekauft werden müssen. Geht man nun aber beispielsweise in den USA einkaufen, kann man sich schon mal fragen, warum wir bei uns überhaupt so sehr auf das Vermeiden von Plastik achten. Dort sind die Tüten nicht nur kostenlos, sondern sie werden meist ganz automatisch dafür verwendet, den Einkauf zu verstauen. In vielen Supermärkten gibt’s sogar Mitarbeiter, die mit an der Kasse stehen und nichts anderes tun, als die Ware in Tüten zu packen. Und wir sprechen da bei einem normalen Einkauf nicht von ein, zwei Tüten, die bis oben hin gefüllt werden. Sondern von Tüten in zweistelliger Zahl, die teils nur mit ein, zwei Artikeln gefüllt werden.