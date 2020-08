Blickwinkel zum Tod von Wolfgang Simon Samen gesät

Es gibt Nachrichten, die treffen einen mit voller Wucht. Auch wenn man meint, man habe sich auf sie vorbereitet. Wolfgang Simon, der Vorsitzende des Vereins Gentechnik- und pestizidfreie Landkreise Ludwigsburg–Rems-Murr, ist tot. Dass der Tod vor der Tür stand, spürte er. Doch selbst als das Lebenslicht nur noch flackerte, setzte er seine letzten Kräfte für das ein, wofür er brannte: Für eine friedvolle, für eine nachhaltige Welt. „Wünsche mir was“ hatte er in den Betreff einer E-Mail an mich geschrieben, die er mir drei Tage vor seinem Tod schickte. Sein Wunsch: Ich möge ihn anrufen. Als ich es tat, erschrak ich. Es ging ihm so schlecht, dass nicht klar war, ob er überhaupt mit mir reden könnte. Doch er bündelte einmal mehr seine Kräfte, um mich zum einen zu fragen, ob ein Beitrag angekommen sei und veröffentlicht werde, und zum anderen, um mir eine Veranstaltung im November ans Herz zu legen – mit der Bitte, ich möge daran teilnehmen. Als ich ihm am Ende des Telefonats Kraft wünschte und sagte, dass ich an ihn denke, war es kurz still. „Meine Zeit geht bald zu Ende. Alles Gute.“ Dieser Satz traf mich ins Mark – ob der Gewissheit und der Endgültigkeit, aber auch der spürbaren Ruhe.



In meinem beruflichen Leben habe ich im Lauf der Jahre viele Menschen getroffen. Nur wenige haben mein Leben verändert und mich so zum Nachdenken gebracht wie Wolfgang Simon. Was hat der Erdmannhäuser in den vergangenen Jahre nicht alles auf die Beine gestellt. Die Protestmärsche durch Marbach gegen das transatlantische Freihandelsabkommen, an denen 2014 und 2015 mehrere hundert Menschen teilnahmen. Ein Vortrag des Friedensforschers Daniele Ganser in der Halle auf der Schray, in die mehr als 1000 Menschen strömten. Unzählige Vorträge und Gesprächsrunden. Der 65-Jährige engagierte sich für das Solidaritätsprojekt „Poema – Armut und Umwelt in Amazonien“ und berichtete 2015 in unserer Zeitung von seinen Erlebnissen im Regenwald. Fast fünf Jahrzehnte lang engagierte er sich in der Deutschen Friedensgesellschaft.