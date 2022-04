Blickwinkel zum Thema Altersarmut Zeichen der Mitmenschlichkeit

Die Geschichte in der Zeitung hat die 75-Jährige tief berührt

Waltraud Heidt hat, wie viele anderen, die Geschichte des Paares in unserer Zeitung gelesen. Doch sie hat es nicht beim Lesen belassen, sondern sich spontan entschieden, dem Paar zu helfen. Die 75-jährige Affalterbacherin übernimmt die Nachzahlung für zwei Menschen, deren Namen sie nicht einmal kennt, denn um die Anonymität des Paares zu wahren, hatten wir mit einer Sozialarbeiterin der Wohnungslosenhilfe, die es berät und bei Anträgen hilft, über den Fall gesprochen. Exemplarisch als einer von vielen. In ihrer unmittelbaren Bekanntschaft kenne sie niemanden, der in die Armut zu rutschen drohe, sagt Waltraud Heidt. Dennoch lese und höre man immer wieder über Altersarmut. „Und als ich die Geschichte dann in der Zeitung gelesen habe, hat mich das tief berührt.“