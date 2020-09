Blickwinkel zum Schulstart Endlich

Marbach - So wirklich mag man es nicht glauben: Ab Montag kehrt wieder so etwas wie Schulalltag ein. Der Wecker klingelt für alle morgens um 6 Uhr. Ich hätte nicht gedacht, dass dies einmal ein Grund zur Freude sein könnte. Vor etwas mehr als einer Woche hat das Kultusministerium über die Regelungen für den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen informiert. Bereits Anfang Juli hatte die Ministerin die Leitlinie ihres Konzeptes für das neue Schuljahr präsentiert: Es soll so viel Präsenzunterricht wie möglich für alle geben – mit dem Fokus auf das Nachholen von Unterrichtsstoff. Das Abstandsgebot fällt. Wo immer möglich, soll sich der Unterricht auf die reguläre Klasse oder die Lerngruppe beschränken. Plus einer ganzen Reihe von Hygieneregeln, deren strikte Einhaltung unabdingbar ist. Von Lehrern, Eltern und Schüler ist in den nächsten Wochen und Monaten ein großes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Solidarität gefragt.