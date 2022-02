Blickwinkel zum Russland-Ukraine-Krieg Blauer Himmel, fruchtbarer Boden

Kennengelernt habe ich diese unbekannte Welt dann ganz und gar nicht als trist oder grau, wie ich es mir manchmal ausgemalt hatte. Die Farben in der ukrainischen Flagge stehen nicht umsonst für blauen Himmel und fruchtbaren Boden. Die Getreidefelder reihen sich bis über den Horizont hinaus aneinander. Störche fliegen umher, nisten auf den Dächern. Das Karpatengebirge erinnert an den Schwarzwald. Dazu schmucke, geschichtsträchtige Altstädte mit kopfsteingepflasterten Fußgängerzonen und vielen, vielen Cafés. Die alten Gebäude sind, zumindest in Lwiw, auf verwinkelten Gewölbekellern gebaut, in denen sich in Bars und Restaurants das Leben abspielt. Und im Süden am Schwarzen Meer bei Odessa weißer Sandstrand, an dem Familien ihren Urlaub verbringen. Die Temperaturen, das Flair, es hat was von ruhigen Ecken am Mittelmeer.