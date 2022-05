Blickwinkel zum ÖPNV und das 9-Euro-Ticket Die Vorfreude ist getrübt

Da stehe ich weit nach Mitternacht am Bahnhof Freiberg. Einen Monat ist’s her. Der Plan am neuen Vorplatz – Großstadtflair! – kündigt direkt den Bus an, der mich heimbringen soll. Doch kein Bus weit und breit. Auch nicht mit Verspätung. Warte ich halt ’ne Stunde – was ja gegenüber den Wartezeiten im nächtlichen ÖPNV vor einigen Jahren ein Luxus ist. Zum Glück habe ich meinen guten alten MP3-Player dabei. Ein Pärchen bedient sich an einem Haufen Sperrmüll, macht es sich auf Stühlen bequem. Ein junger Mann schläft auf der Bank. Die Stimmung unter uns ist ruhig.