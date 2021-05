Blickwinkel zum nahenden Sommer Startklar

Marbach/Bottwartal - Ein bisschen wehmütig werde ich beim Blick in meinen Kalender ja schon. Klar, seit Monaten ist der an Abenden und Wochenenden sowieso spärlich gefüllt. Am 16. Mai aber ist eine dürre Schriftzeile dick durchgestrichen. „mz3“ stand da – per Kugelschreiber mit blauen Linien überzogen. Leider. „mz3“ steht für den Triathlon in Steinheim, der an diesem Tag über die Bühne hätte gehen sollen. Für mich seit Jahren der Start in den Sommer. Egal, bei welchem Wetter und ob als Berichterstatter an oder Teilnehmer auf der Strecke.