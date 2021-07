Blickwinkel zum Klimawandel Verantwortung übernehmen

Marbach - Kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht mit dem Thema Klimawandel konfrontiert werden. „Klimawandel begünstigt die Ausbreitung von Infektionskrankheiten“ titelt der Spiegel dieser Tage eine Geschichte. „Der Klimawandel hat Hitzewellen wie in den USA und Kanada 150-mal wahrscheinlicher gemacht“ ist die Überschrift eines Artikels in der Süddeutschen Zeitung. Auch bei uns nehmen die Wetterextreme zu. In Marbach und im Bottwartal sind wir bislang noch vergleichsweise gut davon gekommen, doch es scheint nur eine Frage der Zeit, bis die Katastrophen sich auch direkt vor unserer Haustüre ereignen.