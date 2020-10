Blickwinkel zum erneuten Lockdown Gefährlich

Die aktuellen, in Teilen widersprüchlichen und nicht nachvollziehbaren Verordnungen vergrößern das Glaubwürdigkeits- und Akzeptanzproblem und bringen unser Land zunehmend in eine soziale Schieflage. Sie gefährden den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die Politik riskiert, dass Verschwörungstheoretiker und rechte Menschenfänger weiter Zulauf aus der Mitte der Gesellschaft erhalten. Und das macht mir Angst. Denn bei allem Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Lockdowns habe ich meine Meinung in einem Punkt nicht geändert: Wer skandiert, dass wir in einer Diktatur leben, wer in Demos mitläuft, in denen auch Reichskriegsflaggen hochgehalten werden, wer Vergleiche zum Nationalsozialismus zieht und ihn damit verharmlost, unterstützt und betreibt widerwärtige und gefährliche Tabubrüche.