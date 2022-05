Blickwinkel zum Bürgerentscheid Benzäcker Die Gemeinschaft bewahren

Die Spannung steigt. Am Sonntagabend wissen die Mundelsheimer, ob in den Benzäckern ein Gewerbepark entstehen wird oder nicht. Den Ausgang des Votums zu prognostizieren wäre unlauter und käme auch Kaffeesatzleserei gleich, denn eine Tendenz in Richtung Pro oder Contra lässt sich aus den Veranstaltungen der Gegner und Befürworter sowie aus der regen Diskussion in den sozialen Medien nicht ablesen. Gleichwohl wurde in den vergangenen Tagen deutlich: Die Nerven liegen bei einigen Mundelsheimern blank, die Stimmung ist bisweilen sogar aggressiv.