Blickwinkel zum Ausspracheabend in Marbach Das Format hat ausgedient

Bürgerbeteiligung nach dem Zufallsprinzip?

Ob Ausspracheabende wie am Mittwoch der richtige Weg sind? Ich glaube, dass sie überholt sind. Verwaltungen tun gut daran, Neues auszuprobieren. Offene Formate, in denen die Bürger der Verwaltungsriege nicht wie im klassischen Frontalunterricht in der Schule gegenübersitzen, sondern in regelmäßigen, lockeren Gesprächsrunden auf Augenhöhe, vielleicht sogar extern moderiert, in den Austausch mit Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat gehen.