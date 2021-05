Blickwinkel zum Älterwerden Mutig

Es gibt keinen Weg, der für jeden passt

Mir ist bewusst, dass der Weg, den das Ehepaar gegangen ist, nicht für jeden Menschen der richtige ist. Dass es kein richtig und falsch in dieser Frage geben kann. Dass es Menschen gibt, die ihren Halt verlieren, wenn sie aus ihrer Umgebung gerissen werden. Nach dem Gespräch mit den Stritters ist mir aber klar: Es ist ein Weg, über den sich ernsthaft nachzudenken lohnt. Auch schon mit 52.

Eine schwere und doch richtige Entscheidung

Als mein Vater vor zehn Jahren starb, traf meine Mutter in den Wochen nach seinem Tod die Entscheidung, das Haus, das sie gemeinsam gebaut haben und in dem ich aufgewachsen bin, zu verkaufen. Ihr Leben im Remstal hinter sich zu lassen und im Betreuten Wohnen ein paar Minuten von uns entfernt noch einmal neu zu beginnen. Vier Monate später war das Haus samt großem Garten verkauft, fünf Monate später zog sie in ihre neue kleine Wohnung ein. Von 170 Quadratmetern auf etwas mehr als 50 Quadratmeter. Auch das ein mutiger Schritt einer damals 79-jährigen Frau.

Das Aussortieren, Verschenken und Wegwerfen so vieler Dinge, die die beiden angesammelt hatten, zerriss mir das Herz. Noch heute schaffe ich es nicht, an meinem Elternhaus vorbeizufahren. Für meine Mutter war die Entscheidung jedoch genau die richtige. Die Kunst des Kochens, so heißt es zumindest, hat sie mir vererbt. Ich hoffe, ihren Mut, sich im Alter auf Neues einzulassen, auch.