Blickwinkel zum 11. September Terror? Das muss ein Computerspiel sein

Terror, Explosionen? Das muss ein neues PC-Spiel sein...

Dazu muss ich sagen: Mit meinen damals zwölf Jahren kannte ich das World Trade Center gar nicht. Zwar hing im Zimmer meines Bruders ein Poster mit der Skyline Manhattans. Wirklich Beachtung schenkte ich dem aber erst nach 9/11. Und so realisierte ich in den ersten Stunden auch gar nicht, was da in den USA passierte. Wir kickten in kleiner Runde auf dem Murrer Sportplatz, als ein älterer Kumpel dazukam. Er sprach ganz aufgebracht von Terror, Explosionen und Hochhäusern. Da ich diese Hochhäuser ja nicht kannte und ich mir so etwas in der Realität gar nicht vorstellen konnte, dachte ich, hier geht’s gerade um irgendein Computerspiel. Was mich nicht interessierte. Weshalb ich nicht näher zuhörte.