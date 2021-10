Blickwinkel zu Vorfällen bei Fußballspielen Eine Schande

Marbach - Die Leidenschaft für König Fußball begleitet mich seit meiner Jugend. Mein Vater nahm mich öfter mit auf die Pressetribüne ins Neckarstadion zum VfB, bei Hansi Müller geriet ich ins Schwärmen. Dass ich als Erwachsene mein Herz an den BVB verlor, konnte mein Vater nie verstehen. Als Schwabe muss es für den Heimatverein schlagen, so wie man sich als Württemberger einen Trollinger ins Glas schenkt. Beide Wünsche konnte ich ihm nicht erfüllen, wobei es inzwischen einige Wengerter gibt, die die Traditionsrebsorte so ausbauen, dass auch ich gerne mit einem Glas Trollinger anstoße. Ab und an. Beim Fußball ziehe ich aber noch immer die Gelben den Roten vor.