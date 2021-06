Blickwinkel zu den Wiedereröffnungen Endlich!

Die Freude über die Normalität überwiegt

Natürlich ist noch nicht wieder alles Gold, was glänzt. Die Lage ist längst nicht komplett entspannt. Ausgerechnet an den Schulen lässt die Normalität gefühlt am längsten auf sich warten. Es ist den Schülern im Kreis Ludwigsburg bislang nicht mal möglich, dass sie den Coronatest, den sie vormittags für den Unterricht über sich ergehen lassen, auch am Nachmittag und Abend desselben Tages für ihre Hobbys in Vereinen und Co. nutzen können – was sich jetzt nach dem Landesbeschluss immerhin ändern soll. Und die Erkenntnis von Aerosolforschern, dass im Freien quasi keine Ansteckungsgefahr besteht, hat den Weg in die politische Diskussion noch immer nicht gefunden.