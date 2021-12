Blickwinkel zu den Weihnachtshäusern Sehenswertes Überbleibsel

Wie schön ist es in dieser Gemengelage doch, dass es Überbleibsel gibt, die uns wie früher in Adventstimmung versetzen. Die Licht ins triste Dunkel bringen. Oder besser gesagt: sehr viel Licht. Wie die auffällig und liebevoll geschmückten Wohnhäuser, die Jahr für Jahr mit all ihren Lichtern und ihren leuchtenden Figuren in ihren Bann ziehen. Im Lembergerweg in Erdmannhausen etwa, worüber wir in unserer Freitagsreportage berichteten. Oder in den Oberen Seewiesen in Höpfigheim, dezent begleitet von Weihnachtsklängen. Um Beispiele zu nennen.