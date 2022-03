Blickwinkel zu den Hamsterkäufen Hamstern aus Panik? Bitte nicht!

Zwielichtige Geschäftemacher und Aggressionen

Im Kirchberger Mühlenlädle wird seit Beginn des Krieges massenweise Mehl gekauft. Inhaberin Sabine Frießinger kam, wie viele andere, nicht umhin, zu rationieren. Für das Gebaren vieler Kunden hat sie zu Recht kein Verständnis. In einem Supermarkt in Asperg wäre es am Donnerstag sogar beinahe zu einer Prügelei gekommen, weil Kunden mehr Öl mitnehmen wollten, als sie durften. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung. Woher kommt diese Panik, die so aggressiv macht und zudem zwielichtige Geschäftemacher auf den Plan ruft? Auf Ebay wird aktuell der Liter Sonnenblumenöl für zehn Euro angeboten. In der Hoffnung, dass die Angst des einen den Geldbeutel des anderen füllt.