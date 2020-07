Blickwinkel zu den Corona-Lockerungen Neues Empfinden

Ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, welche Vorfreude mein Kollege in der Sportredaktion in sich trägt, der beide Partien mitverfolgen wird. Ja, der Ball im Amateurfußball rollt wieder! Zum ersten Mal seit Anfang März – nach viereinhalb Monaten! Und es sind sogar, wenn auch mit Vorkehrungen, Zuschauer zugelassen. Ob da diesmal nicht doch eine Gänsehaut aufkommt, wenn die Mannschaften einlaufen und dann, brav in einer Reihe stehend, Richtung Tribünen winken? Es ist „nur“ das Pokal-Viertelfinale, aber ich könnte es keinem verdenken. Vor allem für die Spieler wird es ein tolles Gefühl sein, wenn sie sich in der Kabine wieder die Schienbeinschoner zurechtrücken, der Ansprache des Trainers lauschen, mit einem Schrei die Wände erzittern lassen und dann tatsächlich den Rasen betreten. Und es geht nicht nur im Sport langsam wieder los. Hier kündigen sich dreitägige Schlossfestspiele in Höpfigheim an, dort tritt Wommy Wonder auf dem Lemberg auf. Und auf dem Kaufland-Parkplatz in Steinheim steigt am Sonntag ein Konzert, das mit „Back to Life“ kein passenderes Motto haben könnte.