Blickwinkel Wille ist wichtiger denn je

Hürden waren zu groß und zu unklar

Die Aufregung im Netz, nachdem klar war, dass der Schiller-Sonntag am 7. November nicht stattfinden wird, war groß. Zumal im nur ein paar Kilometer entfernten Ludwigsburg am 10. Oktober beim Kastanienbeutelfest eine große Sause steigen soll. Hohn, Spott und Ärger wurden über der Marbacher Stadtverwaltung ausgeschüttet, die nicht zulässt, was anderswo geht. Im ersten Reflex ist man geneigt zuzustimmen. Doch es lohnt, wie sooft, das genaue Draufschauen. Formal verbockt haben es in Marbach die Selbstständigen, nicht die Stadt. Denn für den verkaufsoffenen Sonntag braucht es – wie jedes Jahr – eine vom Gemeinderat erlassene Satzung. Darüber hinaus verlangt der Gesetzgeber ein Rahmenprogramm. Einfach die Ladentür zu öffnen, ist nicht. Das war vor Corona so, und das ist während Corona so. Weil den in der Interessengemeinschaft der Selbstständigen (IGS) organisierten Marbacher Einzelhändlern die Corona-Hürden zu groß und auch zu unklar waren, machten sie sich erst gar nicht daran, das erforderliche Rahmenprogramm zu organisieren und den üblichen Verfahrensprozess bei der Stadt in Gang zu bringen.