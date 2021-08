Blickwinkel Wen soll ich nur wählen?

Wahl nach dem Ausschlussprinzip?

Klar ist also: Es wird richtig spannend. Aber für den Wähler auch nicht einfacher. Vor keiner anderen Wahl, so zumindest mein Eindruck, hörte ich so häufig, dass Mann oder Frau nicht wissen, wem sie ihr Kreuzchen geben werden. Erst vorgestern erzählte mir das auch eine Kollegin. Zwar gehe es ihr wieder um ihre Überzeugungen, diesmal aber irgendwie auch einfach nach dem Ausschlussprinzip. Mit dieser Ungewissheit ist sie sicher nicht die einzige. Was allgemein daran liegen dürfte, dass sich die drei aussichtsreichsten Parteien schwer tun. Die CDU befindet sich im Umfrage-Sturzflug. Die SPD ist bis auf Kanzlerkandidat Scholz so unsichtbar wie in den Jahren zuvor. Und den Grünen bringen, anders als bei Fukushima vor zehn Jahren, nicht mal die verheerenden Hochwasser und Waldbrände mehr Zustimmung ein. Dazu kommt, dass auch die weiteren Parteien bisher nicht spürbar von dieser Gemengelage profitieren.