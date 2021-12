Blickwinkel Tschüss, danke, das Nächste bitte!

Das Ding: Irgendwie gab es offenbar doch immer eine Lösung, so alltagsfern die Aufgabe auch klang. Insofern habe ich bereits heute Mitleid mit den Schülern, die in 20, 30 Jahren die Corona-Zeit und insbesondere das Jahr 2021 behandeln werden. In Mathe könnten Rechnungen mit Hospitalisierungsinzidenzen in Abhängigkeit von Impfquoten blühen. Ich denke aber vor allem ans Fach Geschichte, in dem die Teenager den Kopf schütteln dürften.