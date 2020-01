Blickwinkel Tierische Liebe

Ein Beagle, ist im Tierlexikon nachzulesen, orientiere sich an der Dynamik seines Rudels und passe sich dessen Eigenheiten an. Eine ausgeprägte soziale Komponente, die Rufus auch bei uns unter Beweis stellt. Redaktionskonferenz am runden Tisch? Rufus ist dabei. Dass ihn unsere Gesprächsthemen meist schnell einschläfern, nehmen wir ihm nicht übel. Auch ans gleichmäßig sonore Schnarchen haben wir uns längst gewöhnt. Nur, wenn an manchen Tagen die Verdauung nicht so will wie es sich gehört und wie wir es uns wünschen und das Schnarchen dann ab und an auch noch von unangenehmen Stinkbomben begleitet wird, gehen die Kollegen auf Abstand zum ansonsten so betüttelten Vierbeiner.