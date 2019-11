Blickwinkel Spannende Idee

Die Herangehensweise der Benninger Wengerter ist in jedem Fall einen Versuch wert, weil sich auch Menschen ganz einfach an dieses Thema wagen können, die bisher keine oder kaum Berührungspunkte mit dem Weinbau hatten. Andere, die „nur“ mitgeholfen haben, können ihr Wissen vertiefen und reinschnuppern, wie es wäre, in Sachen Weinbau den nächsten Schritt zu gehen. Zu verlieren haben die Benninger Wengerter nichts – aufgegeben werden Steillagen-Stückle so oder so. Bleibt auch nur ein Neugieriger am Thema dran, der sonst nicht dafür gewonnen worden wäre, hat sich die Idee ausgezahlt. Dem Projekt wünsche ich daher, dass es auf Resonanz stößt, dass sich Menschen darauf einlassen. Finden sich Teilnehmer, beneide ich diese schon jetzt um den Moment, wenn sie dann nach getaner Arbeit die ersten Tropfen vom eigenhändig angebauten Wein genießen dürfen...