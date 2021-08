Blickwinkel Sommer, wo bleibst du bloß?

Die Vögel ziehen schon nach Afrika

Vor ein paar Tagen habe ich in meiner Verzweiflung unseren MZ-Wetterexperten gefragt, ob die dritte Jahreszeit heuer komplett auf Tauchkurs geht oder es doch noch Hoffnung gibt. Hoffnung für Menschen wie mich, die sich nach Sonne sehnen – und zwar ein paar Wochen am Stück. Unter der Woche wie am Wochenende. Und eben nicht nur für ein Stündchen am Tag – denn meist ist genau das die Zeit, in der man eben nicht mal kurz ne Pause machen kann, sondern am Schreibtisch sitzt oder in Konferenzen hängt. Ich hab ihn satt, diesen Sommer.