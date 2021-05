Blickwinkel Schweinehund

Erfolg nur, wenn Autofahrten ersetzt werden

Wirklich erfolgreich ist die Aktion also erst, wenn die Teilnehmer tatsächlich in die Pedale treten, um Autofahrten und CO2 einzusparen. Auch außerhalb der drei Wochen. Das scheint – auch dank der Stadtradeln-Aktion – tatsächlich immer häufiger der Fall zu sein. Wer einmal in Fahrrad-Städten wie Amsterdam, Kopenhagen oder Stockholm war, der weiß aber, welch riesiges Potenzial auch hier in unserer Hochburg noch schlummert.

Ich bin gespannt, inwieweit das meinen inneren Schweinhund interessieren wird.