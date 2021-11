Blickwinkel Nicht die Balance verlieren

Marbach/Bottwartal - Einfach mal wieder feiern. Unbeschwert tanzen, laute Musik auf sich wirken lassen, dazu einen Drink nehmen und mit Freunden anstoßen. Was immer selbstverständlich war, ist inzwischen zum intensiven Erlebnis geworden. So kam es mir jedenfalls vor, als ich jüngst nach gefühlten Ewigkeiten abends mal wieder mit Freunden in die Stadt aufbrach. Die besondere Intensität, nein, sie war nicht auf Alkohol zurückzuführen . . . und auch nicht darauf, dass das Jugendalter doch einige Jahre zurückliegt. Es war der lange, triste Corona-Trott, der für ein paar Stunden halbwegs überwunden schien. Schließlich herrschten an der Bar und auf der Tanzfläche keine Maskenpflicht.