Blickwinkel Mündig

Marbach - Wer hätte gedacht, dass der Marbacher Bürgermeister-Wahlkampf so spannend wird? Da steigt jemand neben Amtsinhaber Jan Trost in den Ring, der weder in die Kategorie Dauerkandidat noch in die Kategorie Spaßkandidat fällt. Und als ob das an Spannung noch nicht genug wäre, spricht sich eine Ratsfraktion noch vor Bewerberschluss für diesen Herausforderer aus. Die CDU hat sich entschieden, die Karten auf den Tisch zu legen. Frühzeitig. Eine Entscheidung, die ratsintern nicht nur beklatscht wird. Der Puls-Vertreter Hendrik Lüdke spricht gar davon, dass eine solche Wahlempfehlung den Bürger entmündige. Aber tut sie das wirklich? Was für ein Verständnis liegt dieser Einschätzung zugrunde? Das des willenlosen Bürgers, der der Empfehlung einer Fraktion folgt, ohne sich selbst ein Bild der Bewerber zu machen und seinen eigenen Kopf einzuschalten? Ist es nicht richtig und vielleicht ja auch sogar wichtig, zu wissen, was die von mir gewählten Bürgervertreter, die übers ganze Jahr hinweg mit der Verwaltung und natürlich mit dem Bürgermeister zu tun haben, denken? Ich halte das Agieren der CDU für mutig und ehrlich. Allerdings ist der Zeitpunkt der Empfehlung – noch vor einem Gespräch mit dem Amtsinhaber Trost – mehr als unglücklich und zu kritisieren, auch wenn die Erklärung einleuchtet, man kenne den Rathauschef und seine Arbeit seit acht Jahren. Zumal die Bewerberfrist noch läuft und auch jetzt noch – siehe Edwin Kubotat – Kandidaten ihre Unterlagen abgeben.