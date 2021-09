Blickwinkel Menschen hinterlassen Spuren

Am 2. August 2020 ist Wolfgang Simon gestorben. Ein paar Tage nach seinem Tod habe ich den ehemaligen Vorsitzenden des Vereins Gentechnik- und pestizidfreie Landkreise in dieser Rubrik gewürdigt und damit an einen ganz besonderen Menschen erinnert. Einen, der mich in den vielen Begegnungen, die wir im Laufe der Jahre hatten, ins Nachdenken gebracht hat. Über Großes und Kleines. Über globale Zusammenhänge ebenso wie über meine ganz persönlichen Möglichkeiten, jeden Tag ein Zeichen zu setzen. Der Erdmannhäuser hat in mir und in vielen anderen Menschen einen Samen der Achtsamkeit und der Verantwortung gesät. Für andere Menschen, für die Natur, für nachfolgende Generationen.