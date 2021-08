Blickwinkel Kleine Ansicht, großer Schmerz

Mit der Zeit verlor die Internetseite für mich ihren Reiz. Die Verbindungen aus den USA in den Nahen Osten, die immer wieder übers Bottwartal gehen, waren irgendwann bekannt. Ebenso die Ferienflieger, die Briten in den Urlaub nach Griechenland bringen. Erst Corona brachte mich wieder vor den Bildschirm. Denn der Himmel war ja quasi leer, sodass es mir umso mehr auffiel, dass sich regelmäßig zwischen 22 und 1 Uhr ein riesiges Flugzeug übers Bottwartal bewegt – der Geräuschkulisse nach zu urteilen. Und tatsächlich: Wie der Blick auf den Computer verriet, ist es eine Tupolew-Fachtmaschine, die immer wieder von Leipzig aus in den Mittelmeerraum fliegt. Und dabei über unsere Region. Sie ist sicherlich vollbepackt, befindet sich in Leipzig doch das weltweit größte DHL-Paketzentrum. Nahezu alle Flieger, die man hier rund um Mitternacht hört, kommen von dort oder wollen dorthin.