Blickwinkel Im Wandel

Nichtsdestotrotz: Wer um seine eigenen Werte weiß, hat nicht nur beim Ausmachen und beim Erreichen von persönlichen Zielen, sondern auch beim Finden von Menschen, mit denen einen gemeinsame Werte verbinden, eine gute Orientierung und einen guten Wegweiser für den Lebensdschungel.

Aber: Wer sorgt eigentlich dafür, auf welches Wertesystem wir unser Leben aufbauen und was uns wichtig ist? Eine gewichtige Rolle spielen zweifelsohne die Menschen, die uns in unserer Kindheit und Jugend prägen. Sie sind uns – bewusst oder unbewusst – Vorbild. Unsere Eltern, die Familie, unsere Freunde. Aber auch die Schule ist ein Ort des Lernens am Vorbild. Deshalb ist der Leiter des Marbacher Gymnasiums, Christof Martin, am Dienstag auf dem Podium genau der Richtige. Erziehung ist schwieriger geworden, sagt er. Erst einmal nicht als Klage, sondern als Feststellung.

Werte sind im Wandel. Immer. Und doch bietet die plurale Gesellschaft immer mehr Sinnangebote. Werte werden zunehmend individualisiert. Eine Entwicklung, mit der auch die Kirche umgehen muss, deshalb haben wir auch Pfarrer Friedemann Kuttler eingeladen. Und zu guter Letzt die beiden Künstler aus der Schweiz, David Siepert und Stefan Baltensperger, die mit dem Projekt Der Marbach ein Nachdenken über die Frage von Wert und Mehrwert in Gang bringen wollen. Jeder Marbacher hat die Wertmarke bekommen. Was ist sie einem wert? Für was wird sie eingesetzt? Für ein Konzert? Für einen Besuch im Hallenbad? Oder verschwindet der Marbach in der Schublade oder gar im Mülleimer?

Was ist uns etwas wert? Materielles oder Immaterielles? Das zigste Paar Schuhe oder lieber ein paar Stunden an der Seite der Menschen, die uns wichtig ist. Spannende Frage. Deshalb: Kommen und mitdiskutieren.