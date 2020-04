Blickwinkel Harter Schnitt?

Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche aus Marbach, Benningen, Erdmannhausen, Murr, Steinheim, Großbottwar, Oberstenfeld und Mundelsheim erlernen an der Musikschule Marbach-Bottwartal ein Instrument. Die Erfolge in Leistungsvergleichen sprechen für sich. Und doch gerät die Schule immer wieder in die Schlagzeilen. Das Finanzierungsmodell liefert, seit vielen Jahren, kommunalpolitischen Zündstoff. Während Marbach und Steinheim als Trägerkommunen so viel Geld in die Einrichtung stecken, dass das Gebührenniveau für die Kinder aus ihren Städten auf einem halbwegs überschaubaren Niveau bleibt, geben die anderen Kommunen sich zugeknöpft. Sie nutzen für die Kinder aus ihren Orten die Vorteile und die Qualität, ohne entsprechend tief in die kommunale Kasse zu greifen. Die Folge: Die Musikschule ist eine der teuersten im Kreis – für die Eltern. Und nicht nur das: Der Abmangel pro Schüler wird größer und größer. Marbach und Steinheim zahlen mehr und mehr.