Blickwinkel Gute Sache

In Marbach agiert die Verwaltung mit Übergangslösungen in Form von Containern, die im Stadtteil oberhalb des Parkplatzes bei der Gemeindehalle auf einer Wiese aufgestellt werden. Außerdem könnte es sein, dass Marbacher Eltern in näherer Zukunft ihre Kinder auch in einen Waldkindergarten geben können. Das Interesse an dem naturnahen Betreuungsangebot wird allerorts immer größer. In Höpfigheim gibt es schon seit 2000 einen Waldkindi. In Pleidelsheim seit 2004. Beide Einrichtungen werden von einem Verein betrieben. Die Gemeinde Oberstenfeld schlug im Frühjahr zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie rettete den Prevorster Kindergarten vor der Schließung und erweiterte ihn zu einem Natur-Erlebnis-Kindergarten, um auf die Plätze-Not in der Gesamtgemeinde zu reagieren. Und auch die Stadt Beilstein wird noch in diesem Jahr einen Waldkindergarten eröffnen. Die Stadt Marbach will das aus meiner Sicht pädagogisch wertvolle Angebot nur anbieten, wenn sich Leute finden, die Verantwortung übernehmen und einen Träger-Verein gründen. Bleibt zu hoffen, dass der Infoabend die Initialzündung bringt. Oder aber sich die Kommune durchringt, das Angebot selbst zu schultern. Wären unsere Kinder noch klein, wir hätten sie mit Freude in einem Waldkindergarten angemeldet.